Celstraffen voor witwassen via kiprollades

De 76-jarige Hennie van R. is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor het witwassen van miljoenen euro’s. Het geld werd in kiprollades verpakt en naar de Antillen gesmokkeld.

Van R. is eigenaar van een vleesbedrijf in Roermond en heeft toegegeven het geld te hebben verpakt. Zeker 6 miljoen euro werd in rollades gerold. In juni 2015 sloegen speurhonden aan bij een van de transporten.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het geld uit de drugshandel afkomstig is. De rechtbank liet zich daar dinsdag niet over uit. Het OM had tegen Van R. vier jaar cel geëist.

Medeverdachte Aquiles C. (71) kreeg een jaar cel voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur opgelegd voor het vervoeren van het geld. Vele tonnen aan contanten in supermarkttassen werden door hem van Amsterdam naar Roermond gebracht. De 50-jarige Diana P. kreeg vijftien maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, opgelegd voor het medeplegen van witwassen.