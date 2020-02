Celstraffen voor witwassen miljoenen, taakstraf voor politieman

Vijf verdachten uit de regio Den Haag zijn veroordeeld tot celstraffen van 28 tot 60 maanden wegens het witwassen van grote sommen geld. De rechtbank in Den Haag gaat ervan uit dat het geld afkomstig is uit misdrijven, omdat tijdens het proces geen helderheid is gekomen over de herkomst. De verdachten wilden daar niets over kwijt en spraken ook de meeste aantijgingen tegen.

Een zesde verdachte Donovan A., een politie-inspecteur van de eenheid Den Haag, kreeg een werkstraf van 60 uur opgelegd. De rechtbank sprak de agent vrij van witwassen en veroordeelde hem alleen voor het onrechtmatig opzoeken van informatie over twee mensen in de politiesystemen. Daarmee heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd.

De hoogste straffen waren voor Frankie B. en Hermelina M., die volgens de rechtbank een bedrag van ruim 6 miljoen euro hadden verstopt in een bed in de woning waar M. woonde. De rechtbank vindt het ongeloofwaardig dat zij niets van het geld wist, omdat ze er altijd was. Ze had een relatie met B. die daar ook vaak verbleef. Een verdachte kreeg 30 maanden cel voor het witwassen van 1,9 miljoen euro, dat hij verborg in zijn huis en dat van zijn schoonmoeder.

Twee andere verdachten wasten het geld wit via hun bedrijfje, waarin ze onder meer sjoemelden met huurbetalingen en met fictieve dienstverbanden. Ze moeten beiden 28 maanden de cel in. De politieman was medebestuurder van dit bedrijfje maar zijn rol was beperkt en het is niet bewezen dat hij betrokken was bij het witwassen, vond de rechtbank.

De verdachten werden aangehouden nadat de politie tijdens een grote actie op 5 maart 2018 zeker twintig zogeheten ‘spookwoningen’ boven het winkelcentrum in Ypenburg en de woningen van verdachten en hun naasten had doorzocht. Daarbij werden miljoenen euro’s gevonden. Ook werden luxegoederen en 25 dure auto’s in beslag genomen.

De aanklager had in het megaproces celstraffen geëist van 6 maanden tegen de agent tot 5,5 jaar tegen de andere vijf.