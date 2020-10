Celstraffen voor onderling geweld motorclub Caloh Wagoh

De rechtbank in Arnhem heeft twee leden van motorclub Caloh Wagoh veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor de gewelddadige ontvoering en beroving van een medelid. Het slachtoffer werd op 7 juli 2018 door vier mannen bij zijn huis in Wageningen een auto ingetrokken en meegenomen.

Zijn clubhesje werd hem afgepakt, hij moest sieraden afstaan en hij werd mishandeld. In de woning van een van de verdachten werd hij ter verantwoording geroepen vanwege schulden. Daarbij werd hij opnieuw mishandeld. Hij moest zijn pinpas en portemonnee inleveren. De man werd teruggereden naar zijn huis, waar zijn laptop en telefoon werden ingepikt.

Naast de twee hoofdverdachten (45 en 39 jaar oud) waren er nog drie andere Caloh Wagoh-leden bij de ontvoering betrokken. Zij kregen taakstraffen tot 180 uur opgelegd; twee van hen werden tevens veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen. Het drietal had volgens de rechtbank een minder grote rol in het geheel. De clubafdeling (‘chapter’) waartoe verdachten en slachtoffer behoorden is inmiddels opgeheven. De hoofdverdachten waren daar van ‘president’ en ‘vice-president’ .

Caloh Wagoh heeft al geruime tijd een uiterst beroerde reputatie. Tegen een aantal leden, onder wie oprichter Delano R., loopt een omvangrijk proces rond een reeks liquidaties.