Celstraffen voor miljoenenfraude bij gemeente Amsterdam

Een voormalige wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam moet 43 maanden de cel in wegens een miljoenenfraude bij zijn werkgever. Door toedoen van de man werden tussen januari 2008 en september 2015 tientallen nepfacturen betaald.

Op de facturen stonden voertuigen en onderdelen die bij nader onderzoek nooit werden aangetroffen. De rekeningen waren afkomstig van een fictief bedrijf van de echtgenote van de wagenparkbeheerder. De 45-jarige man kon vanuit zijn functie de facturen in het gemeentelijk betalingssysteem invoeren en goedkeuren. De rechtbank in Zwolle veroordeelde zijn vrouw (46) tot 32 maanden cel.

In totaal zijn enkele honderden facturen verstuurd. Volgens de rechtbank heeft het duo ernstig misbruik gemaakt van gemeenschapsgeld. Weliswaar was de controle bij de gemeente Amsterdam „gebrekkig”, aldus de rechter, „maar dat maakt het handelen niet minder strafbaar”.

De twee gaven de buit uit aan luxegoederen, waaronder negentien auto’s en drie speedboten. Daarnaast werd 1,5 miljoen euro gespendeerd in een casino. De fraude kwam in 2015 aan het licht toen de politie vraagtekens plaatste bij een advertentie van een boot, gemaakt door de wagenparkbeheerder.

De straf is lager dan de 68 en 46 maanden die het Openbaar Ministerie eiste. De rechtbank rekent mee dat de verdachten niet eerder zijn veroordeeld voor soortgelijke delicten. Daarnaast krijgen ze een een kortere straf omdat de redelijke termijn voor de behandeling van de zaak is overschreden. De rechter besliste in 2018 dat het stel, dat destijds in Badhoevedorp woonde en inmiddels bij familie is ingetrokken, 3 miljoen euro moet terugbetalen. In die zaak loopt nog hoger beroep.

Naast zijn echtgenote liet de wagenparkbeheerder ook twee Amsterdammers valse facturen versturen. Een man kreeg daarvoor een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur. De ander, eigenaar van een bedrijf dat al jaren onder andere werkkleding leverde aan de gemeente, kreeg een taakstraf van 200 uur.