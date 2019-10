Celstraffen voor geweld tegen agenten

Twee mannen moeten enkele maanden de cel in omdat ze op 13 oktober hebben deelgenomen aan een massale vechtpartij met politieagenten in Doetinchem. Een 47-jarige man uit ’s-Heerenberg krijgt van de politierechter in Zutphen vier maanden gevangenisstraf, een 48-jarige Doetinchemmer vijf maanden.

Een groep van naar schatting vijftig mensen keerde zich in de nacht van zaterdag op zondag in Doetinchem tegen de politie. Daarbij raakte een agente gewond aan haar hand. In totaal waren ongeveer vijftig agenten uit heel Oost-Nederland en politiehonden nodig om de rust terug te brengen.

De Doetinchemmer wordt verantwoordelijk gehouden voor de verwonding van de agente. Hij zou ook een man hebben mishandeld.

De twee mogen twee jaar lang niet op het centrale plein in Doetinchem komen.