Celstraffen tot vier jaar voor phishing van bankgegevens

Twee 23-jarige mannen uit Hilversum die meer dan 480.000 euro buitmaakten via phishing zijn donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot celstraffen van 1,5 en 4 jaar. De verdachten achterhaalden met behulp van phishing-mails bankgegevens van meer dan zestig klanten van verschillende banken en bewogen hun slachtoffers om geld over te maken.

Begin 2019 werkten de verdachten vanuit verschillende hotels in Nederland. Ze schreven hun slachtoffers dat er een dreiging was rondom hun bankrekening en achterhaalden via een link de inloggegevens. Vervolgens belde een van de mannen de rekeninghouders en wist hen te overtuigen om het geld over te boeken naar een ‘veilige rekening’. In werkelijkheid verdween het geld naar een rekening van een zogenoemde katvanger en werd dit direct opgenomen of omgezet in bitcoins.

De vaak oudere slachtoffers raakten veel spaargeld kwijt. „Er heerst bij veel van hen nu ook een gevoel van onveiligheid. Dat neemt de rechtbank de verdachten zeer kwalijk”, staat in het vonnis.

De man die daadwerkelijk binnendrong in de digitale bankomgeving van de rekeninghouders krijgt van de rechtbank vier jaar cel opgelegd. De tweede verdachte is vrijgesproken van computervredebreuk en krijgt 1,5 jaar cel. Daarnaast moeten beiden een schadevergoeding betalen aan de gedupeerden, waaronder de verschillende banken.