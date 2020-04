Celstraffen tot 8 jaar voor drugshandel en voorbereiden aanslag

De rechtbank in Almelo heeft donderdag twaalf verdachten veroordeeld tot celstraffen oplopend tot acht jaar voor hun betrokkenheid bij grootschalige drugshandel, witwassen en het voorbereiden van een aanslag op de voormalige motorclub Satudarah.

De 28-jarige Janely C., die in februari in Spanje werd gearresteerd, krijgt de langste straf voor zijn rol bij de drugshandel en de voorbereidingen van een aanslag. Hij dacht dat de voormalige motorclub zijn handel had verraden bij de politie, wegens een politie-inval bij hun Enschedese drugspand. Daar vond de politie amfetamine, MDMA, heroïne, cocaïne en lsd.

Vier van de verdachten kregen celstraffen van zeven jaar voor hun rol in grootschalige handel in drugs en het witwassen via bitcoins. In een pand in Emmen vond de politie 53 kilo amfetamine en in Roermond nog eens 32 kilo en nog eens 13 kilo xtc-pillen. Ze handelden via het darkweb en deden via de post zaken over de hele wereld.