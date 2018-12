Celstraffen tot 6 jaar voor amfetaminebende

Vijf mannen hebben van de rechtbank in Arnhem celstraffen gekregen oplopend tot zes jaar, in verband met de productie van amfetamine en het lozen van drugsafval in de natuur. Vier van hen vormden volgens de rechtbank een criminele organisatie.

De bende maakte grote hoeveelheden van de harddrugs in een lab in een loods in het Limburgse Milsbeek. Op andere locaties werden wapens gevonden, evenals spullen om de amfetamine te maken en om softdrugs te versturen naar het buitenland.

De hoogste straf was voor een 46-jarige man uit Malden, die de rechtbank ziet als de leider. De aanklager had ook zes jaar tegen hem geëist. Een 48-jarige man uit Zwolle werd conform de eis veroordeeld tot drie jaar, omdat hij de loods ter beschikking stelde voor het lab en ook de drugs maakte. Een 55-jarige man uit Lent kreeg ook drie jaar opgelegd, omdat hij de grondstoffen leverde.

Een 33-jarige Nijmegenaar maakte het lab schoon en haalde de vaten met drugsafval op. Hij moet ook drie jaar de cel in. Een 31-jarige man uit Beuningen heeft het drugsafval illegaal gedumpt en kreeg daarvoor zes maanden celstraf. Twee andere verdachten, onder wie een vrouw, werden vrijgesproken.