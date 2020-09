Celstraffen tot 6 jaar geëist voor woningoverval Kampen

Tegen vier verdachten van een gewelddadige woningoverval in Kampen zijn dinsdag in de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 6 jaar geëist. Bij de overval werd een 80-jarige invalide vrouw op een stoel met tape vastgeplakt en er werd een bijtende stof in haar ogen gespoten.

De twee bewoners van 80 en 81 jaar werden op 21 januari 2019 met veel geweld overvallen. De vrouw kreeg na klappen te horen dat ze moest vertellen waar 10.000 euro lag, anders zouden ze haar man wat aandoen. Kennelijk ging het viertal ervan uit dat er veel geld in het huis lag, maar de overvallers maakten alleen enkele sieraden en 260 euro buit. Ook de man kreeg een bijtende vloeistof in het gezicht gespoten en werd met tape vastgebonden. De beide slachtoffers werden hulpeloos achtergelaten en durven tot op de dag van vandaag amper hun huis te verlaten, aldus de officier van justitie.

De tijdens de overval 17-jarige Souhail B. bekende tijdens de zitting voor het eerst dat hij wel degelijk bij de woningoverval aanwezig was. Hij was verslaafd aan lachgas en alcohol en had geld nodig voor zijn verslaving, zei hij. De officier van justitie zag in hem de leider van het viertal. „Ik heb dat oude wijf geslagen”, zou hij in de vluchtauto gezegd hebben.

Geen van de vier jonge verdachten, de oudste is 21, bekende geweld te hebben gebruikt.