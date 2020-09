Celstraffen tot 39 maanden voor drugsbende Oost-Nederland

Leden van een bende uit Oost-Nederland die zeker 116 kilo hennep naar Duitsland uitvoerde, hebben woensdag celstraffen tot 39 maanden opgelegd gekregen. De criminele winst werd witgewassen met dure verbouwingen en de aanschaf van tientallen auto’s.

De 31-jarige Robin W. uit Vroomshoop en de 48-jarige Wiebe van B. uit Almelo werden bijna twee jaar lang door de politie in de gaten gehouden. Zij werden gezien als de twee leiders van een bende van 22 leden die zeven hennepkwekerij met tienduizenden planten in panden in onder meer Steenwijk en Emmen onderbracht. Een autoverhuurbedrijf fungeerde als dekmantel. Het OM nam in het onderzoek 137 auto’s in beslag.

De rechtbank in Zwolle legde W. met 39 maanden cel de hoogste straf op. Hij leidde de criminele organisatie en was medepleger van de uitvoer van drugs. Ook was hij betrokken bij meerdere hennepkwekerijen, oordeelt de rechtbank. Tegen hem was 5 jaar cel geëist. Van B. werd vrijgesproken van het leiden van de bende. Hij is wel veroordeeld voor het medeplegen van de export van de drugs, wapen- en drugsbezit en het leidinggeven aan de autohandel waarmee is witgewassen. Hij kreeg 34 maanden cel opgelegd. Tegen hem was 6 jaar geëist.

Nog eens zeven verdachten kregen celstraffen tot 18 maanden opgelegd. Vijf verdachten zijn vrijgesproken. De rechtbank had in juni acht dagen nodig om de zaak te behandelen.