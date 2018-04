Celstraffen tot 3 jaar voor witwassen bitcoins

Zes hoofdverdachten in een proces over het witwassen van bitcoins zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot celstraffen van één tot drie jaar. De waarde van de virtuele munt en daarmee de illegale verdiensten varieerden tussen de 1 ton en 10 miljoen euro.

De zes mannen zijn drie bitcoinhandelaren - van 21, 25 en 27 jaar - en drie belangrijke klanten - van 29, 39 en 44 jaar. Een van de klanten werd tegelijk veroordeeld voor het bezit van ruim 5 kilo harddrugs en een andere klant voor een hennepkwekerij.

De drie handelaren namen bitcoins aan van hun klanten en zetten de virtuele munten om in hoge contante geldbedragen. Ze maakten daarbij gebruik van een ‘mixerdienst’ die het moeilijk moest maken om de bitcointransacties te achterhalen. Het cashgeld overhandigden ze aan hun klanten, aan wie ze ongebruikelijk hoge commissie vroegen.

De handelaren controleerden niet waar de aangeboden bitcoins vandaan kwamen en ook de klanten zelf wilden er niets over kwijt. De rechtbank concludeerde dat het virtuele geld is verdiend met criminaliteit.