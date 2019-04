Celstraffen tot 25 jaar moord Ali Motamed

De rechtbank in Lelystad heeft Anouar A. (29) en Moreo M. (36) vrijdag gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed, eind 2015 in Almere. Tegen de twee was respectievelijk 20 en 22 jaar cel geëist.

De rechtbank sprak van „een volstrekt gewetenloze moord”, gepleegd door mannen „die koelbloedig en berekenend een medemens elimineerden en geen enkele boodschap hadden aan het waarom”. Ook had de rechtbank geen goed woord over voor de ontkennende en overwegend stilzwijgende houding van de mannen tijdens hun rechtszaak. Het medeleven dat Anouar A. tijdens het proces betuigde aan de nabestaanden, betitelde de rechtbank als „inhoudsloos”.

Moreo M. kreeg een zwaardere straf dan geëist, omdat hij in 2012 al bijna elf jaar cel had gekregen voor doodslag en net onder voorwaarden vrij was. Voor zowel hem als voor Anouar B. geldt dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van een eerdere straf wordt geschrapt. Voor M. betekent dat 957 dagen extra zitten, voor A. 661 dagen. De twee moeten de weduwe en zoon van Motamed bijna 300.000 euro schadevergoeding betalen.

De moord op de geboren Iraniër Motamed (56) in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat was lang een raadsel, omdat er geen enkele link tussen de Eneco-monteur en het criminele milieu was te vinden.

Pas vorig jaar bleek dat hij in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Die was voor het plegen van een bloedige bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig in eigen land ter dood veroordeeld. Bij de aanslag vielen destijds tientallen doden, onder wie kopstukken van het Iraanse regime.