Celstraffen tot 22 maanden voor ontvoering

Vier mannen uit Soest en Amersfoort zijn veroordeeld tot celstraffen van 16 tot 22 maanden voor een urenlange ontvoering van een Amersfoorter in de zomer van 2017.

Het 25-jarige slachtoffer stapte in zijn woonplaats nietsvermoedend in de auto van een van de verdachten en werd meegenomen naar een garagebedrijf in Soest. Na forse bedreigingen belden de mannen de broers van het slachtoffer en eisten losgeld als ze hun broer nog levend wilden terugzien.

Een van de daders reed naar de broers om het losgeld te innen, terwijl hij deed alsof hij zelf ook slachtoffer van de gijzeling was. De ontvoerde man is nog even vastgehouden in een schuurtje op een volkstuinencomplex, maar werd uiteindelijk vrijgelaten bij een tankstation. Hij had doodsangsten uitgestaan.

De eveneens 25-jarige Amersfoorter die een hoofdrol had bij de gijzeling, krijgt de hoogste straf. De 43-jarige man uit Soest die het slachtoffer naar het schuurtje verplaatste, moet 18 maanden de cel in. Twee andere mannen uit Soest (36 en 37) krijgen 16 maanden cel.