Celstraffen tot 15 jaar voor ‘spotters’ moord spyshopman Huizen

Twee mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in Huizen in 2015 hebben daarvoor respectievelijk 15 en 13 jaar celstraf gekregen. Er was begin vorige maand 16 en 14 jaar gevangenisstraf tegen het tweetal geëist.

Volgens de rechtbank staat vast dat Mourad B. (30) en Ali M. (31) voorafgaand aan de liquidatie zijn opgetreden als ‘spotter’. Zij brachten de bewegingen van Bakker (59) tot vlak voor zijn dood nauwgezet in kaart en gaven zijn signalement door, evenals het kenteken van de auto waarin hij reed. B. volgde hem op de avond van de moord zelfs tot hij bijna thuis was.

De twee leverden met hun activiteiten „een wezenlijke bijdrage” aan de moord op Bakker en deden dat bovendien „met plezier”, constateert de rechtbank aan de hand van berichten die beide mannen stuurden. „Ook waren ze op de hoogte van het motief: het afgeven van de boodschap dat meewerken met de politie met de dood wordt bekocht.”

De rechtbank merkte op dat het OM de moord terecht „een directe aantasting van de rechtsstaat” heeft genoemd. Bakker werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten toen hij thuiskwam van zijn werk bij de spyshop in Nieuwegein.

De aanklager noemde de liquidatie van de spyshopman „een boodschap” vanuit de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi aan de spyshop. Die zou door de politie te helpen verantwoordelijk zijn geweest voor het oprollen van de ‘Utrechtse liquidatiebende’ in juli 2015. De organisatie, die spullen inkocht bij de spyshop, beschikte over ongekende wapenvoorraden, vluchtauto’s en hield zich daarnaast bezig met het spotten van (potentiële) slachtoffers van liquidaties. In die organisatie waren B. en M. eveneens actief als ‘spotter’. Ze kregen daarvoor drie jaar cel.

Vermeend onderwereldkopstuk Taghi zelf moet zich in het grote liquidatieproces Marengo - dat draait om een hele batterij moorden en pogingen daartoe - verantwoorden voor de moord op Bakker.