Celstraffen tot 14 jaar voor nepagenten

Twee mannen die verkleed als agenten een gewelddadige woningoverval hebben gepleegd, moeten tot veertien jaar de cel in. De rechtbank in Maastricht veroordeelde maandag een 41-jarige man uit Heerlen en een 29-jarige man uit Kerkrade voor onder meer een gewapende overval in Landgraaf in 2016. Een bewoner raakte hierbij zwaargewond.

De twee waren van plan hennep te stelen. Een van de bewoners probeerde de inbrekers tegen te houden door ze met een mes te steken. Daarop werd hij meerdere keren beschoten waardoor hij ernstig gewond raakte. De als agenten geklede mannen vluchtten de straat op en hielden daar onder bedreiging een auto aan en dwongen de automobiliste deze af te geven.

De 29-jarige man kreeg de zwaarste straf omdat hij ook nog een zeer gewelddadige woningoverval in Brunssum heeft gepleegd. De bewoner werd daarbij mishandeld en overgoten met benzine. De man dreigde hem in brand te steken als hij geen geld of spullen zou geven. Ook heeft de man nog een inbraak in Duitsland op zijn kerfstok.

De 41-jarige man moet negen jaar de cel in. Ook hij heeft nog een gewelddadige inbraak gepleegd.

Tegen de mannen was door het Openbaar Ministerie een celstraf van respectievelijk twintig en twaalf jaar geëist. Ook de rechtbank oordeelt dat lange gevangenisstraffen passend zijn. „Beide mannen hebben geen enkel respect voor de eigendommen van anderen. Ze schrikken er niet voor terug om mensen in hun eigen woning met wapen te overvallen”, staat in het vonnis. De rechtbank noemt het „bijzonder kwalijk” is dat de Limburgers zich bij de woningoverval in Landgraaf hebben verkleed als politieagenten. „Daarmee hebben ze het vertrouwen van de burger in de politie ondermijnd.”