Celstraffen tot 12 jaar voor fatale ripdeal

Drie mannen uit Leeuwarden, Zwolle en Heerde (23, 40 en 38 jaar) moeten twaalf jaar de cel in voor hun betrokkenheid bij een schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen in 2017. Een 25-jarige man kwam daarbij om het leven.

Een 28-jarige Leeuwardenaar krijgt van de rechtbank in Zutphen 14 maanden cel voor wapenbezit. Een vriend van het slachtoffer, een 22-jarige man uit Apeldoorn, krijgt een jaar gevangenisstraf, eveneens voor wapenbezit en cocaïnehandel.

De mannen hoorden bij twee groepen die ’s nachts hadden afgesproken op de carpoolplaats langs de A50. Het slachtoffer en de Apeldoorner dachten daar cocaïne te verkopen aan de anderen, maar de ontvangers waren niet van plan daarvoor te betalen. Daarop werd er over en weer geschoten. Onduidelijk is wie het dodelijke schot heeft gelost, maar de rechtbank houdt de drie hoofdverdachten daarvoor allemaal verantwoordelijk.

De Apeldoorner, tegen wie zes jaar was geëist omdat hij ook heeft geschoten, deed met succes een beroep op noodweer. Hij werd onder schot gehouden en er werd op hem geschoten toen hij wegrende. Dat is volgens de rechtbank een situatie waarin hij zich mocht verdedigen.

De officier van justitie had negen jaar tegen de drie hoofdverdachten geëist. De rechtbank vindt dat sprake is van gekwalificeerde doodslag (doodslag om een ander misdrijf te verhullen). Daarom kregen ze een hogere straf.