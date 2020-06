Celstraffen na vondst miljoenen sigaretten

De leider van een illegale fabriek met meer dan 1,8 miljoen sigaretten in het Gelderse Zuilichem heeft twee jaar cel gekregen. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle donderdag.

De 36-jarige Litouwer Aivaras R. werd in februari in Spanje aangehouden in een grote, illegale sigarettenfabriek die ondergronds lag. Hij werd gezocht nadat de politie eind april 2019 in Zuilichem (Gelderland) een sigarettenfabriek had opgerold die vol in productie was. In de hal werd een volledige productiestraat aangetroffen. De fiscus was met de productie van 1,8 miljoen sigaretten al zeker 1,3 miljoen euro aan accijnzen misgelopen, zo berekende het Openbaar Ministerie.

R. wordt door de rechtbank gezien als de spil van de fabriek in Zuilichem. Hij huurde de hal, had de leiding en zorgde dat de boel draaide. Dat hij bij de inval niet in de fabriek aanwezig was, doet daar niets aan af, aldus de rechtbank. De opgelegde straf is gelijk aan de eis. Het OM heeft al een nieuwe strafzaak tegen R. aangekondigd betreffende zijn rol in de Spaanse sigarettenfabriek. Hij wordt gezien als een van de leiders van een grote criminele organisatie.

Het OM ziet een toename van het aantal illegale sigarettenfabrieken in Nederland doordat in omringende landen steeds hogere straffen worden opgelegd. Eind oktober vorig jaar werd in het Limburgse Stramproy een fabriek aangetroffen met 4,7 miljoen illegale sigaretten. Negen Oekraïense medewerkers van deze fabriek kregen donderdag celstraffen van zes tot tien maanden opgelegd.