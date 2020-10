Celstraffen geëist voor grootscheepse oplichting via Marktplaats

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Almelo 45 maanden cel geëist tegen een 25-jarige man uit Enschede wegens grootscheepse oplichting via Marktplaats. Volgens het OM was de man de „spin in het het web” van de praktijken . Tegen drie medeverdachten eiste justitie celstraffen tot twee jaar. Honderden mensen zouden het slachtoffer zijn geworden, tussen december 2015 en februari 2017. Uit het hele land kwamen bij de politie aangiftes binnen, in totaal meer dan 400.

Het viertal zou bedragen hebben buitgemaakt die varieerden van enkele honderden tot ruim 10.000 euro. De mannen hadden een vaste werkwijze, aldus het OM. Ze legden contact met verkopers op Marktplaats, ontfutselden bankrekeningnummers en probeerden inloggegevens te bemachtigen. Argwaan van verkopers werd de kop ingedrukt met smoesjes en verhalen. Als dat niet hielp, aldus het OM, werd er gedreigd.

Geld van slachtoffers werd overgeboekt naar rekeningen van zogeheten katvangers - mensen die hun bankrekening, al dan niet uit eigen beweging, beschikbaar hadden gesteld. Vervolgens incasseerden de verdachten het geld van die rekeningen. Volgens het OM was er sprake van een taakverdeling onder de verdachten, een kenmerk van een criminele organisatie. De hoofdverdachte had volgens justitie „een heel leger loopjongens” om zich heen. „Heel Enschede weet dat hij een oplichter is”, citeerde de officier van justitie een getuige ter onderbouwing van de strafeis.

De zaken van twaalf katvangers zijn vorig jaar al afgedaan door het OM, zij hebben een taakstraf gekregen. Twee verdachten zijn in maart door de politierechter veroordeeld.