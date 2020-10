Celstraffen geëist tegen jonge internetoplichters

Tegen een 19-jarige man uit Delft een man van 20 uit Zoetermeer zijn celstraffen geëist voor oplichting via internet. De twee deden zich via Whatsapp steeds voor als zoon of dochter van een slachtoffer en vroegen een rekening te betalen die snel moest worden voldaan.

Trapte iemand erin dan kwam het bedrag op de rekening van een geldezel te staan, een jong en vaak kwetsbaar persoon die er zelf ook iets aan verdient. Zelf hebben de twee mannen volgens het Openbaar Ministerie (OM) zo’n 10.000 euro aan de oplichting overgehouden. Dit soort oplichting wordt ook wel vriend-in-noodfraude genoemd.

Bij hun aanhouding hadden de mannen harddrugs bij zich en een van de twee stond vrijdag ook terecht voor een straatroof.

De officier van justitie eiste voor de rechtbank in Den Haag respectievelijk 12 maanden gevangenisstraf en 2 maanden cel plus een taakstraf van 150 uur.

De vriend-in-noodfraude is aan een snelle opmars bezig. Tot februari kreeg de politie 130 aangiften per week binnen, maar mede door de coronacrisis is dat opgelopen tot 100 per dag, meldde de politie onlangs.