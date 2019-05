Celstraffen geëist tegen „drugsdealers 2.0”

Voor de grootschalige verkoop van drugs via de ondergrondse marktplaats Hansa Market op het darkweb moeten drie mannen en een vrouw jarenlange celstraffen krijgen. Met deze eis kwam het Openbaar Ministerie (OM) maandag in deze zaak.

Als het aan het OM ligt, gaan drie mannen 6,5 jaar de cel in. De vrouw moet 2 jaar gevangenisstraf krijgen, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, vinden de aanklagers. Daarnaast wil het OM in totaal meer dan 2 miljoen euro ontnemen, geld dat met de praktijken verdiend zou zijn.

Volgens het OM, dat de verdachten kenmerkte als ‘drugsdealers 2.0’, hebben de mannen en de vrouw meer dan 22.000 bestellingen afgeleverd over de hele wereld. Het ging met name om xtc-pillen (meer dan 38.000), maar er zijn ook kilo’s ketamine, 63.000 trips lsd, 100 kilo MDMA, 5 kilo cocaïne en kleinere hoeveelheden methamfetamine en cannabis verstuurd. De drugs werden verstopt in speciaal met 3D-printers gemaakte verpakkingen, zoals make-updoosjes. De voorraad lag op een locatie in Werkendam, waar een 49-jarige verdachte ook woonde.

Hij en twee Amsterdammers van 51 en 33 waren volgens het OM al actief in 2016. Ze opereerden onder verschillende namen op de Hansa Market, de marktplaats die enige tijd in het diepste geheim werd overgenomen door de Nederlandse politie om zo de drugsverkopers achter de site te kunnen traceren. Toen Hansa Market definitief werd stilgelegd, verplaatsten de verdachten hun praktijken naar een andere markt op het darkweb. Als verkoper hadden ze een goede naam. Betaling, in cryptomunten zoals de bitcoin, was zelfs mogelijk ná levering.

Na de aanhoudingen, waarbij ook de 33-jarige vriendin van een van de Amsterdammers werd ingerekend, onderzocht de politie een kantoor in Amsterdam, de ‘printerfarm’ in Werkendam en woonhuizen van de verdachten. Daarbij werden onder meer drugs, vuurwapens en munitie gevonden. De Rotterdamse rechtbank doet naar verwachting op woensdag 12 juni uitspraak.