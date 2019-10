Celstraffen en tbs voor fatale woningoverval

Twee mannen moeten 11,5 en 5,5 jaar de cel in voor een gewelddadige, fatale woningoverval in Tilburg. Een van hen krijgt na hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch ook tbs opgelegd.

De gewapende 23-jarige Adil el B. en Sherwin W. (24) overvielen in september 2015 een woning in Tilburg in de veronderstelling daar veel wiet, geld en sieraden aan te treffen. In de woning waren naast de bewoner ook vier gasten aanwezig, die werden bedreigd en gedwongen om geld en sieraden af te geven. Toen dat niet voldoende was naar de zin van de overvallers, nam W. de bewoner mee naar boven, waar het slachtoffer dodelijk werd getroffen door een kogel.

Het hof legt W. 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging op, onder meer omdat de kans op herhaling groot is. Op 17-jarige leeftijd werd W. al eens veroordeeld voor doodslag.

El B. krijgt de hoogste gevangenisstraf, omdat hij ook wordt veroordeeld voor onder meer vuurwapenbezit en poging tot doodslag. Hij heeft twee weken voor de fatale overval op iemand geschoten in Spijkenisse.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden 20 jaar en 9 jaar met tbs geëist tegen het tweetal.