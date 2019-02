Celstraffen en boetes voor paardenvleesfraude

Voor fraude met paardenvlees heeft de rechter de directeur van slachthuis Van Hattem in Dodewaard vrijdag 324 dagen celstraf gegeven, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Volgens de rechtbank Oost-Brabant maakte Ben van Hattem zich schuldig aan valsheid in geschrifte onder meer door paardenvlees als rundvlees te verkopen. Zijn bedrijf moet hiervoor een geldboete betalen van 47.500 euro.

Het Openbaar Ministerie eiste veel hogere straffen: drie jaar cel voor de man en een boete van 150.000 euro voor het bedrijf.

Een vleeshandel uit Elst en diens directeur zijn voor hun aandeel veroordeeld tot respectievelijk een geldboete van 15.000 euro en een taakstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Een opslaghuis uit Olst moet een geldboete betalen van 5000 euro en diens directeur krijgt een taakstraf opgelegd van 80 uur.

De werkwijze bij Van Hattem kwam aan het licht na het Europese paardenvleesschandaal in 2013. De vleessector was op zijn hoede en door een Franse afnemer van het rundvlees van Van Hattem werd in 2014 ontdekt dat er ook paardenvlees in was verwerkt.