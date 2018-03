Celstraf voor witwassen met horloges

De rechtbank in Lelystad heeft de 40-jarige Mustafa Y. uit Zeewolde anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, opgelegd voor zijn aandeel in een grote witwasoperatie. Criminelen kochten peperdure horloges bij hem om zo hun winsten wit te wassen.

Bij doorzoekingen in vier woningen van hem en zijn toenmalige vriendin Francis L. werd in 2014 voor tienduizenden euro’s aan contanten gevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) nam dure sportwagens waaronder Ferrari’s en een Lamborghini in beslag. In totaal waste Y. volgens de rechtbank voor ruim vijf ton wit.

Toen hij werd gewaarschuwd dat hij ongebruikelijk hoge contante betalingen bij de overheid moest melden, stopte hij met zijn zaak. Maar onder de naam van zijn vriendin gingen de verkopen toch door.

Zijn toenmalige vriendin en een derde verdachte zijn vrijgesproken. De aanklager had tegen hen beiden een werkstraf van 240 uur en een half jaar cel voorwaardelijk geëist. Maar de rechtbank zag geen bewijs van hun betrokkenheid bij het witwassen.

Tegen Y. was 2,5 jaar cel geëist. De rechtbank kwam een jaar lager uit, mede omdat Y. een lager bedrag had witgewassen. Het OM ging daarbij uit van acht ton.