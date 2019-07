‘Celstraf voor witwassen 322 miljoen dollar’

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle.

Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld. Daar was dezelfde dollar soms wel tien keer zoveel waard, zei een van de officieren van justitie.

De zaak kwam aan het rollen toen een Nederlands filiaal van ING aan de bel trok. Itzhak G. (53) hoorde 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen. Tegen zijn jongere broer Omer G. (45) is 2 jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Beide broers wonen in de Verenigde Staten. Amsterdammer Izchak Z. (45) hoorde een voorwaardelijke taakstraf van 200 uur tegen zich eisen.

Met het onvoorstelbaar hoge bedrag ging zo’n tien procent van het Bruto Nationaal Product van Curaçao door de handen van de familie G. Vermoedelijk gaat het in totaal om meer dan een miljoen pintransacties. Het OM wil dat een groot deel van de straffen voorwaardelijk opgelegd wordt omdat de verdachten openheid van zaken gaven. Bovendien was dit vooraf afgesproken met de advocaten. In ruil hebben de verdachten zowat alle bezittingen die ze hadden afgestaan.

Itzhak G. vertelde de rechters dat het fenomeen van ‘dollars swipen’ werd gedoogd op het eiland. Het OM ging daar niet in mee, maar gaf aan dat onder meer banken en accountants onvoldoende hebben opgelet. Zo wist een van de nieuwe bedrijven van de broers in Nederland in korte tijd meer dan 100 miljoen euro om te zetten. Facturen en pinbonnen werden op grote schaal vervalst.

Eerder dit jaar kreeg de accountant van de verdachten al een waarschuwing van de tuchtrechter. Ook zijn de ING Bank en accountantskantoor KPMG in dit dossier op de vingers getikt. Op 19 juli gaat de strafzaak verder.