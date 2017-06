Celstraf voor verkrachting uit 1995

Een 41-jarige man uit Schijndel is woensdag tot vier jaar cel veroordeeld in een verkrachtingszaak van ruim twintig jaar geleden.

De man kwam pas vorig jaar door een DNA-match in beeld als verdachte van de verkrachting van een destijds 32-jarige vrouw in Den Bosch.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank in Den Bosch mee dat de verdachte op „zeer grove en gewelddadige wijze” inbreuk maakte op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

„De verdachte heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daad getoond. Ook is hij vaker voor zedendelicten veroordeeld”, aldus de rechtbank.

De vrouw werd in maart 1995 ’s nachts door de man verkracht en bedreigd op de Paardskerkhofweg in Den Bosch. Ook is zij hard in haar gezicht geslagen door de man.

De man heeft zelf altijd beweerd dat de vrouw destijds vrijwillig seksueel contact met hem heeft gehad.