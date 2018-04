Celstraf voor spookrijder

Een 24-jarige man is veroordeeld tot een celstraf en rijontzegging omdat hij 17 kilometer lang op de snelweg tegen de rijrichting in had gereden en vervolgens een ongeluk veroorzaakte. De spookrijder was onder invloed van amfetamine. De rechtbank in Den Haag heeft hem een straf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, opgelegd en een rijontzegging van twee jaar.

Het spookrijden gebeurde mei vorig jaar op de snelweg A4 en A12 tussen Den Haag en Delft. De politie is op een gegeven moment zelfs met sirene en zwaailichten naast de man gaan rijden - op de goede weghelft - om hem te waarschuwen, maar hij bleef stug voor zich uitkijken en doorrijden. Dat gebeurde met een snelheid van ongeveer 115 km per uur.

Omdat de rechtbank niet kan bewijzen dat de man de bedoeling had om iemand te verwonden of om het leven te brengen, is hij vrijgesproken van poging tot doodslag. De man is wel veroordeeld voor roekeloos rijgedrag.