Celstraf voor schoppen tegen hoofd ME’er tijdens demonstratie

De politierechter heeft donderdag een 29-jarige man uit Delft veroordeeld tot celstraf voor het schoppen tegen het hoofd van een gevallen ME’er tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag. Verdachte Kevin van den B. kreeg zes maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. Daarnaast moet de man 500 euro schadevergoeding betalen aan de ME’er.

De opgelegde straf is lager dan de strafeis van de officier van justitie. Zij had voor de rechtbank in Den Haag een celstraf van zeven maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Ze sprak van excessief geweld dat op 21 juni volgde na een demonstratie op het Malieveld.

Op beelden is te zien dat de aangevallen ME’er bij het Centraal Station met een paar collega’s een linie vormt om te voorkomen dat een grote groep demonstranten het centrum van Den Haag intrekt. De ME’er krijgt onverwachts een duw in zijn rug en valt voor de voeten van Van den B., die daarop hard uithaalt tegen de helm van de agent. Die heeft volgens de officier van justitie lange fysiek last gehad van de trap. Hij claimde een schadevergoeding van 1000 euro.

„Op het moment dat een ME‘er de weg blokkeert en zegt: ‘U mag er niet door’, dan ga je weg of blijf je staan wachten tot je weg kan. Het kan nooit een reden zijn om zo los te gaan tegen een ME’er, hoe boos en gefrustreerd je ook bent”, oordeelde de politierechter. Van den B. moet van de rechter ook meebetalen aan de ruim 1700 euro herstelschade van een vernielde politieauto. Daarnaast dient de man zich te laten behandelen en krijgt hij een meldplicht bij de reclassering gedurende zijn proeftijd van twee jaar om te voorkomen dat hij opnieuw de fout ingaat.

Twee andere verdachten uit Den Haag en IJmuiden werden donderdag veroordeeld tot celstraffen van drie maanden, waarvan een deel voorwaardelijk. Woensdag werden al zesmaal taakstraffen van 60 tot 180 uur en voorwaardelijke celstraffen uitgedeeld voor het bekogelen van de ME en kreeg een relschopper een deels voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor het uitdelen van een karatetrap tegen het schild van een ME’er bij het station.

Donderdag 3 december staan opnieuw relschoppers terecht.