Celstraf voor schietpartij in metrostation

Voor een vechtpartij waarbij is geschoten in de drukbezochte hal van metrostation Beurs in Rotterdam in februari hebben twee mannen celstraf gekregen. De mannen raakten op 2 februari in gevecht met een andere man, waarbij schoten vielen en een mes werd getrokken. Het slachtoffer werd geduwd, geschopt en geslagen.

Volgens de rechtbank in Rotterdam was het "puur geluk" dat niemand door de schoten is geraakt. De verdachte met het pistool heeft verklaard dat hij expres mis schoot. De rechtbank vindt dat ongeloofwaardig, omdat van dichtbij en gericht is geschoten. Alleen door de bewegingen van de schutter en het slachtoffer misten de schoten, stellen de rechters.

De schutter is veroordeeld voor poging tot doodslag, openlijk geweld en verboden wapenbezit en krijgt tweeënhalf jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarna moet hij zich een half jaar in een psychiatrische kliniek laten behandelen.

De man die dreigde met het mes moet 111 dagen de cel in, waarvan 60 voorwaardelijk. Dat is gelijk aan de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten.