Celstraf voor producenten amfetamine Den Dungen

De rechtbank in Den Bosch heeft drie mannen uit Kerkrade (34, 36 en 37 jaar) veroordeeld tot celstraffen tot 3,5 jaar, wegens de productie van amfetamine in een drugslab in Den Dungen. Een vierde verdachte kwam in oktober vorig jaar door ontploffing van een kookketel om het leven.

Het lab was ingericht in een kas van een tuincentrum. In de kas trof de politie na de explosie jerrycans, gasflessen, een destillatie-installatie en een ruimte met drie kookketels aan. In een ruimte daarnaast stuitte zij op het lichaam van de dode man. De drie andere verdachten hield de politie later aan.

Twee van hen hebben bekend dat zij op het moment van de ontploffing in het tuincentrum waren. Volgens de rechtbank hebben zij ongeloofwaardige verklaringen afgelegd. Zij zouden niet hebben geweten van het drugslab. Volgens de rechtbank proberen de verdachte de schuld volledig in de schoenen te schuiven van de dode man en dat rekent zij hun aan. De verdachten bleken daarbij in het bezit van vuurwapens, munitie en een taser. Volgens de rechtbank staat vast dat - in weerwil van zijn ontkenning - ook de derde verdachte in het lab is geweest.