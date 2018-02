Celstraf voor poging doodslag op zes agenten

Een 35-jarige man is donderdag veroordeeld tot zeven jaar celstraf wegens poging tot doodslag op zes politieagenten. In september 2016 drukte hij met zijn bestelbus drie auto’ s van de weg. Daarbij heeft hij gezorgd voor „een levensgevaarlijke situatie”, zo oordeelde de rechtbank in het Limburgse Roermond.

De politie wilde de lading van de kleine vrachtwagen controleren, maar de toen 34-jarige inwoner van Zaltbommel negeerde het stopteken en ging ervandoor. Hij probeerde uit handen te blijven van de politie door de auto’ s te rammen. De verdachte zei dat hij dacht te worden achtervolgd door criminelen. De wagens van de agenten zouden niet herkenbaar zijn geweest als politieauto’s.

Volgens de rechtbank had de actie van de man „fatale gevolgen” kunnen hebben. Naast de celstraf wordt hem de rijbevoegdheid ontnomen voor de duur van vijf jaar. Het OM had acht jaar cel geëist.