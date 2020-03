Celstraf voor poging doodschoppen agent

De rechtbank in Lelystad heeft een 19-jarige man uit Marknesse veroordeeld tot 28 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, omdat hij in december bij een café in Laren heeft geprobeerd een politieman dood te slaan en te schoppen. Om het geweld te stoppen zag de agent zich genoodzaakt de man neer te schieten.

De man kwam samen met zijn ouders en een jongere broer dronken aan bij het café. De barman weigerde hem nog meer drank te geven, waarop de man hem in het gezicht sloeg. De politie werd gebeld en toen deze ter plaatse kwam, richtte de man zijn agressie tegen de agenten. Een van hen werd meermalen tegen zijn hoofd geslagen en getrapt. Toen het geweld ondanks ingrijpen van omstanders niet te stuiten bleek, schakelde de agent hem uit met een kogel uit zijn dienstwapen.

Volgens de rechtbank had de aanval fataal kunnen aflopen voor de politieman en heeft de Marknesser dat risico voor lief genomen. De verdachte kwam niet eerder in aanraking met justitie. De geweldsuitbarsting lijkt niet te passen in zijn karakter, stelt de rechter vast. Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de politiekogel hem ernstig heeft verwond en er nog geen duidelijkheid is over het herstel van zijn verwondingen.