Celstraf voor opruier jihad

De 28-jarige Mounim A. is door de rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens het verspreiden van opruiend, jihadistisch beeldmateriaal. A. fungeerde als digitaal doorgeefluik van gruwelijke beelden, bedoeld als propaganda voor terreurorganisatie IS. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan het opruien tot een terroristisch misdrijf, stelt de rechter.

Volgens de rechtbank gaat het om „echt gruwelijk beeldmateriaal”. Twee weken geleden toonde het Openbaar Ministerie (OM) een compilatie ervan in de rechtszaal. Het betrof beelden van extreme gewelddaden, zoals het doorsnijden van kelen en afhakken van handen. Het OM had anderhalf jaar cel tegen A. geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De politie kwam Amsterdammer A. op het spoor via verdachten die een speciaal anti-terreurteam al in het vizier had. In het daaropvolgende onderzoek kwamen de Telegram- en Facebookaccounts van A. in beeld, die gebruikt werden voor de verspreiding van strafbaar beeldmateriaal. Hij gebruikte daarbij verschillende aliassen, waaronder Abu Bakr, een afgeleide van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Vorig jaar zomer pakte de politie A. op. Hij zat een paar maanden vast en kwam in oktober onder voorwaarden vrij.

A. heeft verklaard dat hij niet wist wat hij precies op internet zette. De rechtbank gelooft dat niet. A. heeft „wel degelijk gezien dat de beelden gewelddadig waren” en was gewaarschuwd door zijn omgeving dat hij met strafbare zaken bezig was.

A. heeft een lichte verstandelijke beperking. Hij is onder begeleiding aan het deradicaliseren. Desondanks vindt de rechtbank een straf die gelijk is aan het uitgezeten voorarrest niet genoeg, gezien de ernst van de feiten.