Celstraf voor oprichter Planet Internet

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag internetondernemer Michiel F. veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens oplichting en witwassen. Volgens de rechtbank is bewezen dat F. „op kwalijke wijze misbruik heeft gemaakt” van een overheidsregeling voor startende technologiebedrijven.

Medeverdachte Marc V., die volgens het Openbaar Ministerie bij de oplichtingspraktijken betrokken is geweest, is door de rechtbank vrijgesproken. V. was oprichter van glasvezelaanbieder Fieber. Volgens de rechter ontbreekt het bewijs tegen hem.

F. begon in de jaren negentig de internetprovider Planet Internet, die hij later aan KPN verkocht.

De rechtbank matigde de straf van F. omdat de zaak lang heeft gesleept. Wel stelde de rechter dat hij door zijn „categorische ontkenning” geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. Het OM had 18 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen F. geëist. De rechtbank sprak hem op enkele onderdelen van de aanklacht vrij.

F.’s investeringsfonds Three Circles Ventures kreeg in 2010 geld van het toenmalige Agentschap NL, een tak van het ministerie van Economische Zaken, om te investeren in beginnende technologiebedrijfjes. Dat geld is rondgepompt voor boekhoudkundige trucjes. Three Circles investeerde onder meer in glasvezelaanbieder Fieber.

De rechtbank verklaarde een vordering van 2,3 miljoen euro van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de opvolger van het Agentschap, niet ontvankelijk. Die dienst zou deze claim, die te ingewikkeld is voor een strafproces, aan de civiele rechter moeten voorleggen.

F. en V. noch hun advocaten waren bij de uitspraak aanwezig.