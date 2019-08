Celstraf voor oplichting voor internetliefde

De 51-jarige Hannelore S. is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, voor onder meer het oplichten van haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro. S. maakte al dat geld over aan een Afrikaanse internetliefde, die ze leerde kennen via Facebook maar die ze nooit ontmoette.

De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie en de straf die de rechtbank in Dordrecht haar eerder dit jaar oplegde.

De advocaat van S. had om een voorwaardelijke celstraf gevraagd, omdat de vrouw inmiddels weer een vaste baan heeft en bezig is haar forse schuld af te lossen. „Wat heeft de maatschappij er aan als ze in de cel gaat zitten. Dan raakt ze haar baan kwijt, moet de bijstand in en dan wordt er niets meer terugbetaald”, zei hij tijdens de behandeling van de zaak eerder deze maand.

Het hof laat weten dit meegewogen te hebben bij de straf. Het hof vindt het handelen van de verdachte echter „uiterst laakbaar” en de opgelegde straf „onontkoombaar”. Het hof betrok bij dat oordeel vooral de hoogte van het fraudebedrag en de lange periode waarin de vrouw het vertrouwen van haar werkgever keer op keer heeft geschonden.