Celstraf voor oplichting NS en uitgeverijen

Een man die vijf jaar lang op grote schaal bedrijven heeft opgelicht - waaronder de NS - en de opbrengsten heeft witgewassen, moet van de rechtbank dertig maanden de cel in. In het vonnis noemt de rechtbank de 43-jarige bovendien bij naam ‘om het publiek voor hem te waarschuwen’. De man, Sanjay Pershad uit Den Haag, moet de gedupeerden schadevergoeding betalen.

Hij bood zich aan als belastingadviseur of boekhouder bij noodlijdende ondernemingen en kreeg zo toegang tot hun bankrekeningen. Sommige van die ondernemingen liet hij op naam zetten van katvangers, om zelf buiten beeld te blijven. Zo bestelde hij op naam van die bedrijven ruim zeshonderd business cards bij de NS en bijna duizend boeken bij verschillende uitgeverijen. Betaling bleef uit. Met die business cards is gereisd in binnen- en buitenland; de boeken verkocht hij door via webwinkels. De man gebruikte enkele valse namen.

De totale schade bedraagt ruim 250.000 euro. De man is overigens ook in 2004 en 2015 al veroordeeld voor grootschalige fraude.