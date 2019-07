Celstraf voor oplichting met vervalste mails

Een 48-jarige man zonder vaste woonplaats is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het oplichten van bedrijven. Daarnaast moet hij de ondernemingen in totaal ruim 620.000 euro terugbetalen, oordeelde de rechtbank in Den Bosch.

De man had ingebroken in een server van de Belgische provider Telenet. Zo achterhaalde hij het e-mailaccount van de directeur van een Belgisch bedrijf dat op het punt stond om vliegtuigonderdelen te verkopen aan een bedrijf uit Jordanië. De verdachte mailde de Jordaniërs dat hij de Belgische directeur was en een nieuw e-mailadres had. Bovendien mailde hij de Belgen vanaf een zelf aangemaakt e-mailadres met de leugen dat hij het bedrijf uit Jordanië vertegenwoordigde.

Hij stuurde de Jordaniërs vier valse facturen. Daarop stond zijn eigen rekeningnummer. Het bedrijf uit Jordanië maakte meer dan 560.000 euro over. De verdachte sluisde het geld weg naar vrienden en familieleden. Die kregen ongeveer 10.000 euro, mochten zo’n 1000 euro zelf houden en de rest moesten ze pinnen en contant aan de man geven.

Toen de man tegen de lamp was gelopen, probeerde hij er op dezelfde manier onderuit te komen. Vanaf het adres van de Belgische directeur mailde hij het Openbaar Ministerie met de mededeling dat al het geld was teruggegeven en dat het bedrijf daarom de aanklacht wilde intrekken.

De verdachte zei dat hij niets met de oplichting te maken had. Hij vertelde dat twee Russen het hebben gedaan, maar de rechtbank geloofde daar helemaal niets van.