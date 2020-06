Celstraf voor online oplichten van ruim 150 mensen

De rechtbank in Lelystad heeft een 43-jarige man uit Blaricum veroordeeld tot 4,5 jaar cel, wegens het oplichten van ruim 150 mensen via webshops. In een half jaar tijd harkte hij tienduizenden euro’s binnen zonder ooit iets te leveren. De man is reeds eerder veroordeeld tot forse celstraffen voor soortgelijke misdrijven.

De Blaricummer bood spullen aan op webshops, zoals witgoed. Als de klanten hun bestelling hadden gedaan, hield hij ze met smoezen over bezorgproblemen of verhuizingen aan het lijntje. Uiteindelijk verdween de website en hadden de gedupeerden het nakijken. De rechtbank noemde zijn praktijken „gewetenloos en geraffineerd” en omschreef de man als „een hardnekkige recidivist”.

De rechter bepaalde tevens dat de man vijf jaar lang geen onderneming mag besturen.