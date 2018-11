Celstraf voor mishandelen homo's Gay Pride

De rechtbank in Amsterdam heeft een 24-jarige man uit Beverwijk veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor het mishandelen en beledigen van twee homoseksuele mannen tijdens de Gay Pride 2016 in Amsterdam. Een van de slachtoffers liep door vuistslagen in zijn gezicht een dubbele kaakbreuk op.

De verdachte heeft verklaard dat juist hij het slachtoffer was van geweld en dat hij in elkaar is geslagen door de twee mannen. De rechtbank hecht geen geloof aan dit verhaal. Volgens de rechter heeft de verdachte de twee slachtoffers eerst uitgemaakt voor onder meer ,,vuile flikkers'', om vervolgens ,,uit het niets'' te gaan slaan en schoppen.

In het vonnis staat dat beide mannen nog steeds last hebben van de gebeurtenissen, zowel geestelijk als lichamelijk. De rechtbank beschouwt het incident als ,,homogerelateerd geweld'' en vindt het van belang dat daartegen streng wordt opgetreden. Het Openbaar Ministerie had vijf maanden cel tegen de verdachte geƫist.