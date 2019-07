Celstraf voor mestfraudeur

De rechtbank in Den Bosch heeft een 48-jarige man uit Lierop veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens grootschalige mestfraude. Zeven medeverdachten - onder wie een aantal familieleden van de man - gaan vrijuit, wegens gebrek aan bewijs. De veroordeelde man trok zich uit puur winstbejag niets aan van het milieu, aldus de rechtbank.

De man regelde dat boeren via zijn bedrijven mestoverschot konden afvoeren. Voor die transporten kon hij lage tarieven rekenen, onder meer door geknoei met apparatuur in zijn vrachtwagens. Er werden valse laad- en losmeldingen gedaan en verplichte volgsystemen werden uitgeschakeld of gemanipuleerd. Ook vervalste de man zijn administratie, zodat het leek alsof er mesttransporten waren gereden die in werkelijkheid helemaal niet bestonden.

De man werkte oneerlijke concurrentie in de hand en stelde daardoor varkenshouders en mestvervoerders in een kwaad daglicht, oordeelt de rechtbank. Omdat de zaak lang heeft gesleept legde de rechtbank een jaar cel voorwaardelijk op.