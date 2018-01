Celstraf voor man met wapens op hondenclub

Een 49-jarige man uit Asten is veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij een grote hoeveelheid wapens en munitie bewaarde op de hondenclub waar hij actief was. De rechtbank in Den Bosch legde hem vrijdag drie jaar cel op, waarvan één voorwaardelijk.

De man had 24 vuurwapens, ruim vijfduizend stuks munitie en een scherpe brisantgranaat opgeslagen in de kantine en in een hokje op het terrein van de hondenclub. Hij werd september vorig jaar door de politie betrapt terwijl hij bezig was de spullen in zijn auto te laden om ze naar eigen zeggen te dumpen. De man had gehoord dat de politie naar hem op zoek was in verband met uitkeringsfraude en probeerde zich te ontdoen van zijn omvangrijke collectie.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de gevaarlijke spullen op de vrij toegankelijke hondenclub bewaarde.