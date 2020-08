Celstraf voor man die machinegeweer op straat richtte

De rechtbank in Utrecht heeft een 54-jarige man uit de Bilt veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens illegaal bezit van wapens en munitie. Een onklaar gemaakt machinegeweer stond in zijn woonkamer op straat gericht.

Een melding over dat wapen in april bracht de zaak aan het rollen. In het daaropvolgende onderzoek van de politie werden twee automatische wapens (het onklaar gemaakte machinegeweer en een gebruiksklare pistoolmitrailleur), munitie en een grote hoeveelheid wapenonderdelen gevonden. Ook had de man een stroomstootwapen.

Volgens de verdachte had hij het wapentuig door de jaren heen verzameld en had niet de bedoeling ze ook daadwerkelijk te gebruiken. Illegaal wapens bezitten mag niet, aldus de rechtbank, en wapens zijn gevaarlijk. Streng optreden tegen bezit van wapens is geboden.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank vonniste lager, omdat het machinegeweer onklaar was gemaakt.