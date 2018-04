Celstraf voor lossen schot vanaf dak kasteel

Een 57-jarige man die vorig jaar gekleed in een legeruitrusting een schot loste vanaf het dak van Kasteel Ter Horst in Loenen, is veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Zutphen acht hem schuldig aan bedreiging en wapen- en drugsbezit. Ook kreeg hij een meldplicht en een contact- en locatieverbod opgelegd.

De man groeide op in het kasteel. Hij heeft verslavingsproblemen en leeft in onmin met zijn broer, de huidige eigenaar van het kasteel, over een erfenis.

Op 16 oktober ging hij naar het kasteel toe, gekleed in zijn oude legerkleding en uitgerust met een geweer, hakbijl en bajonet. Nadat hij met het afsteken van zwaar vuurwerk een groep bezoekers de stuipen op het lijf had gejaagd, liep de man naar het dak van het kasteel en loste een schot. De politie haalde de man over om naar beneden te komen.

Volgens deskundigen lijdt de man mogelijk aan een psychische stoornis, maar hij weigerde psychiatrisch onderzoek. De rechtbank hield het op een celstraf.