Celstraf voor handel in beschermde vogels

Een 29-jarige eigenaar van een dierenwinkel in Rosmalen is veroordeeld tot zes maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij illegaal handelde in beschermde vogels. Hij kocht onder meer vijftien amazonepapegaaien en een hyacintara - die duizenden euro’s waard is - die waren gestolen uit twee dierentuinen en verkocht die weer door. Ook handelde hij in niet of onjuist geringde vogels en dat is in strijd met de Flora- en faunawet.

De rechtbank in Den Bosch vindt dat de man bij de aan- en bij de verkoop had kunnen weten dat de vogels gestolen waren, onder meer omdat de aanbieders naar zijn zeggen onbekend waren.

De rechtbank wijst erop dat de man herhaaldelijk in de fout ging. Zo kreeg hij in maart 2016 al een boete van de inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In juni werd hij gearresteerd vanwege de papegaaien en zelfs na zijn vrijlating ging de verdachte door met zijn illegale praktijken. De rechtbank legde hem daarom een zwaardere straf op dan de taakstraf en voorwaardelijke celstraf die de aanklager had geëist.