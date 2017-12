Celstraf voor gooien vuurwerk naar agent

Een 22-jarige man uit Doetinchem moet de gevangenis in voor het gooien van vuurwerk naar een politieagent. De rechtbank in Gelderland veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 198 dagen, waarvan zeventig voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan een poging tot zware mishandeling.

De man belde in september dit jaar de politie met de mededeling dat hij iets verschrikkelijks ging doen. De politie ging naar de man toe en trof hem aan met een bivakmuts op zijn hoofd. Hij had illegaal vuurwerk in zijn hand en gooide dat naar de politieagent. De agent kon net op tijd wegduiken en bleef daardoor ongedeerd. De man noemde de actie een schreeuw om aandacht.

Hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Aan het voorwaardelijke deel van zijn gevangenisstraf is een proeftijd van twee jaar met voorwaarden verbonden. De man moet onder meer meewerken aan opname in een kliniek voor maximaal een jaar.