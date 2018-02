Celstraf voor frauderende corporatiedirecteur

Voor oplichting van de Bredase woningcorporatie Laurentius is voormalig directeur Walter V. donderdag veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Volgens de rechtbank in Den Bosch staat vast dat de woningbouwvereniging voor zeker 2,1 miljoen euro is benadeeld. V. werd bovendien schuldig verklaard aan corruptie en witwassen. Tegen hem was 3,5 jaar celstraf geëist.

Walter V. kon als directeur van Laurentius zijn gang gaan bij zogenoemde ABC-transacties waarbij onroerend goed op één dag twee keer werd verkocht met een enorme en onverklaarbare waardestijging.

Laurentius betaalde steeds de hoogste prijs en projectontwikkelaar Wildhage boekte als tussenpartij op een eenvoudige manier, zonder risico en tegenprestatie, grote winsten. Zelf kreeg V. als tegenprestatie een beloning van de betrokken projectontwikkelaars.