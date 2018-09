Celstraf voor fraude met zorggeld in Limburg

Een oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Guus de J., krijgt een celstraf van 2,5 jaar opgelegd voor omvangrijke fraude die hij heeft gepleegd met zorggelden. Zijn vriendin is wegens medeplichtigheid door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot acht maanden cel. Het stel heeft jarenlang geld verduisterd dat bestemd was voor de zorg aan gehandicapten. In totaal gaat het om ongeveer 1,2 miljoen euro.

Het koppel leefde luxueus dankzij de fraude. Ze kochten met het geld tientallen paarden, kunstvoorwerpen, fitnessapparatuur, horloges en geluidsapparatuur. Ook lieten ze met het geld hun villa’s, die waren aangekocht door de zorgstichting, verbouwen en inrichten voor privégebruik. De dressuurpaarden waren bedoeld voor gebruik door cliënten maar alleen de verdachte en zijn dochter bereden de dieren.

De J. was vanaf 2011 de enige bestuurder van SGL. Zijn vriendin was eerst secretaresse en kreeg de positie van directrice bij onderaannemer Tara-manda. Vanaf 2005 hadden zij zich in zo’n positie gemanoeuvreerd dat ze hun gang konden gaan. Critici werden ontslagen en toezichthouders kregen niet de juiste informatie over de budgetten door een opzettelijk gebrekkige administratie en het vervalsen van stukken. De zaak ging rollen na een anonieme tip van een oud-medewerker.

De straf is lager dan de 3,5 jaar cel voor De J. en de achttien maanden voor zijn vriendin die de officier van justitie had geëist.

De rechtbank moet zich later nog uitspreken over het bedrag dat het OM wil terugvorderen. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat De J. 280.000 euro moet terugbetalen aan de SGL.