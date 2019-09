Celstraf voor fraude bij melkfabriek

De 69-jarige oud-directeur van melkfabriek Lyempf uit Kampen is veroordeeld tot twee jaar cel wegens valsheid in geschrifte. Hij meldde de accountant van het bedrijf dat hij 12,4 miljoen had overgemaakt, terwijl dat niet zo was.

Dat bleek maandag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De Griekse ondernemer John K. werd als redder in nood in 2010 directeur van de noodlijdende fabriek. Maar in plaats van ruim 12 miljoen te investeren haalde hij in juni 2010 juist 6 miljoen euro van de rekening van de melkfabriek. Acht maanden later ging Lyempf failliet waarbij negentig werknemers hun baan verloren. K. is vrijgesproken van faillissementsfraude. Volgens de rechters wist hij niet dat hij met de overboeking het bedrijf meteen te gronde richtte.

Tegen de oud-directeur was vijf jaar cel geëist. Omdat faillissementsfraude niet is bewezen, hoeft K. geen 12,4 miljoen euro aan de Staat te betalen. Dat had het OM als ‘criminele winst’ gevorderd. K. is ook vrijgesproken van het niet verschaffen van informatie aan de curator. Die vloog op een gegeven moment naar Athene omdat hij de oud-directeur niet te pakken kreeg. Uit het gespreksverslag van de curator blijkt niet dat de Griek toezegde informatie op te sturen.