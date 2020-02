Celstraf voor ex-directeur woningstichting om fraude

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag voormalig directeur Noël P. van woningstichting Vitaal Wonen uit het Limburgse Limbricht veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Een tweede voormalig directeur, Jos P., kreeg tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van tien maanden.

Noël P. kreeg bovendien een beroepsverbod van vijf jaar. Gedurende die tijd mag hij geen bestuurlijke functie bij een corporatie vervullen.

Volgens de rechtbank hebben vader en zoon P. tonnen verduisterd bij de woningcorporatie en valsheid in geschrifte gepleegd. Dat gebeurde tussen 2007 en 2012, toen eerst vader Jos en later diens zoon Noël directeur was van de toenmalige kleine woningstichting, met ruim 300 huurwoningen. Daarbij werden valse facturen uitgeschreven en grote sommen geld van de woningstichting achterover gedrukt. Het geld werd voor privé-doeleinden gebruikt.

Het OM had tegen vader Jos P. (77) eerder een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij kreeg een lagere straf omdat het initiatief voor de fraude niet bij hem lag, en vanwege diens hoge leeftijd en slechte gezondheid.

Volgens de rechtbank hebben beide mannen zich verrijkt met geld dat bestemd was voor volkshuisvesting. De rechtbank beschreef zoon Noël als een man met een grote zucht naar geld, die wilde uitstralen dat hij een geslaagd financieel directeur was. De rechtbank noemde diens handelwijze „schaamteloos” en extra laakbaar, omdat hij directeur was van een woningstichting die zich richt op sociale woningbouw voor de minst bedeelden in de samenleving. Daarbij was sprake van „vergaand grensoverschrijdend gedrag”, aldus de rechtbank.

De rechtbank verwierp de pleidooien van de verdediging het OM niet-ontvankelijk te verklaren omdat de zaak al zolang op de plank heeft gelegen. Beide straffen vielen om die reden wel iets lager uit.