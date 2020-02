Celstraf voor ex-directeur woningstichting om fraude

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag voormalig directeur Noël P. van woningstichting Vitaal Wonen uit het Limburgse Limbricht veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Een tweede voormalig directeur, Jos P., kreeg tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van tien maanden.

Volgens de rechtbank hebben vader en zoon P. tonnen verduisterd bij de woningcorporatie en valsheid in geschrifte gepleegd. Dat gebeurde tussen 2007 en 2012, toen eerst vader Jos en later diens zoon Noël directeur was van de toenmalige kleine Limburgse woningstichting, met ruim 300 huurwoningen.

Het OM had tegen vader Jos P. (77) eerder een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Die rechtbank verwierp de pleidooien van de verdediging het OM niet-ontvankelijk te verklaren omdat de zaak al zolang op de plank heeft gelegen.