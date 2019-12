Celstraf voor drankrijder om ongeluk met baby

Onder invloed van alcohol veroorzaakte een 41-jarige Bulgaar in Oudenbosch een ongeval waardoor een toen twintig dagen oude baby ernstig hersenletsel opliep. De rechtbank in Breda veroordeelde hem woensdag tot 108 dagen cel. Hij mag twee jaar lang niet auto- of motorrijden.

De Bulgaar reed op 1 november 2015 te hard door de Brabantse plaats en remde niet voor een bocht, waardoor hij op de verkeerde weghelft terechtkwam en tegen de auto met daarin de baby en zijn ouders botste. Hij had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

De rechtbank oordeelt dat de man „onvoorzichtig” en „onachtzaam” heeft gereden en legt daarom een hogere straf op dan de officier van justitie had geëist. Die was uitgegaan van wat in de verkeerswet een „hoge mate van onvoorzichtigheid” wordt genoemd en had geëist dat van de 108 dagen cel de helft voorwaardelijk zou zijn.

Het slachtoffertje is inmiddels vier jaar oud en voor het leven gehandicapt.